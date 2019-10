Primeira prova do Enem acontece domingo

Já está tudo preparado para a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, que será aplicada no próximo domingo, dia 3 de novembro. Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, as provas já foram todas distribuídas e estão prontas para serem aplicadas aos cerca de 5,1 milhões de participantes inscritos na edição deste ano. "Utilizamos questões que já estavam no banco de itens, então, não há nenhum tipo de direcionamento na prova. A prova é normal, como nos anos anteriores, só evitando polêmicas", afirmou Lopes. A segunda prova ocorre no dia 10 de novembro.