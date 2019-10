ABRH-RS promove evento sobre carreira profissional a estudantes

Estudantes de ensino médio e superior terão a oportunidade de receber mentorias e compartilhar experiências com profissionais do mercado durante o XYZ Festival, no fim de semana. A Associação Brasileira de Recursos Humanos - RS (ABRH-RS) promove o encontro no domingo (27), com palestras e painéis sobre carreira, autoconhecimento, empreendedorismo e organizações do futuro.

O objetivo é que a troca de experiências seja descontraída. O evento acontece na Amrigs (avenida Ipiranga, 5311), das 9h30min às 17h, e terá música ao ar livre com DJs e atividades de entretenimento. A inscrição pode ser realizada pelo site do Sympla . Ela será efetivada mediante a doação de um livro no dia do XYZ Festival.

Todos os livros doados serão doados para a Gelatecas - geladeiras fora de funcionamento que se tornarão uma biblioteca. Escolas públicas de Porto Alegre e região Metropolitana serão as instituições beneficiadas do ato.