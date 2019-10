Hospital Vila Nova entrega mais 33 leitos pelo SUS na Capital

Trinta e três leitos clínicos de retaguarda para a rede de urgências do Sistema Único de Saúde (SUS) serão entregues aos porto-alegrenses pela Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN) nesta segunda-feira. O ato de entrega será na Unidade 13 da AHVN (rua Catarino Andreatta, 155, bairro Vila Nova). Com o acréscimo, o hospital passa a contar com 440 leitos - sendo 288 leitos clínicos - para pacientes do SUS em contratualização com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os leitos clínicos são para pacientes de média complexidade (doenças respiratórias, pneumonias, infecções urinárias, insuficiência cardíaca descompensada, diabetes descompensadas, entre outros agravos).