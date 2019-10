Frente Parlamentar quer duplicação do Caminho do Meio

A Assembleia Legislativa lança hoje a Frente Parlamentar pela duplicação do Caminho do Meio. A iniciativa, liderada pela deputada Sofia Cavedon (PT), quer discutir alternativas de projetos e de financiamentos para garantir a melhoria da qualidade de vida das populações afetadas e demais usuários da via que liga os municípios de Porto Alegre, Alvorada e Viamão. O evento ocorrerá as 10h no meio do percurso, em frente à Escola Estadual Almirante Bacelar (avenida Protásio Alves, 13.097), na Capital. A Frente defenderá a duplicação do complexo viário, que já chegou a estar com recursos aprovados no PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades e o PAC 50, do governo federal. O trecho possui cerca de 20km e registra constantes engarrafamentos, com um fluxo de automóveis estimados em mais de sete mil veículos por dia.