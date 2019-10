Confira as notícias que bombaram na semana

A semana terminou e você perdeu os fatos que mais geraram interesse nos leitores? Ou os assuntos que você não pode virar a semana e começar uma nova sem saber? O JC Te Lembra está no ar, um serviço rápido de informação para fazer a atualização em 60 segundos.

Esta semana revitalizações de orlas, no plural, tiveram destaque. A mais acessada na semana foi sobre o projeto que vai repaginar as margens do Guaíba, mas não do lado de Porto Alegre. Guaíba, o município, terá investimentos para melhorar a sua orla. O assunto liderou o TOP 5 da semana

Na Economia, foi a semana das altas de diversos tamanhos. O PIB gaúcho cresceu 4,7% no segundo trimestre de 2019, frente ao mesmo período de 2018, e teve o melhor semestre desde 2013. Já a renda das famílias do Estado subiu um pouquinho, mas ficou abaixo do avanço percentual da renda do Brasil.

> Confira o vídeo com o resumo da semana