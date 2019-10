Segunda audiência debaterá concessão do Mercado Público

A audiência pública para tratar do projeto de concessão do Mercado Público de Porto Alegre lotou o auditório da Secretaria Municipal de Planejamento na quinta-feira. O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, anunciou a realização de uma segunda audiência, dentro de dez dias, para contemplar o grande número de inscritos que não participaram do evento devido à capacidade do local. A consulta pública sobre o projeto de concessão será prorrogada até a realização da nova audiência, que terá data e local divulgados no começo da próxima semana. A diretora do projeto, Patrícia Oliveira, apresentou os detalhes da concessão. Conforme ela, só nos primeiros três anos, R$ 41,5 milhões deverão ser investidos em reformas para melhoria da drenagem, dos sanitários e da fachada, além da iluminação interna e cênica externa, a troca da rede elétrica e mais acessibilidade. Além disso, outros R$ 43,5 milhões deverão ser aplicados na gestão e manutenção do local nos 25 anos de contrato.