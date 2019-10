Vacinação contra o sarampo tem Dia D no sábado

Este sábado será o Dia D de vacinação contra o sarampo em todo o País para crianças acima dos seis meses e menores de cinco anos. A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger da doença, que neste ano já teve 17 casos confirmados no Estado, dois deles nesta semana. O calendário de vacinação oferece duas vacinas contra o sarampo. A primeira é aos 12 meses, com a tríplice viral, que protege também contra a rubéola e a caxumba. A proteção precisa ser completada aos 15 meses com uma dose da tetra viral, que imuniza para as mesmas três doenças mais a varicela (ou catapora). Além dessas duas doses, em virtude do surto da doença no Brasil, o Ministério da Saúde está recomendando uma dose extra para as crianças entre 6 e 12 meses. Somente nos últimos 90 dias, o país teve mais de 6,6 mil casos de sarampo confirmados.