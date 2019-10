Bombeiros confirmam sexta morte em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros do Ceará confirmou na noite desta quinta-feira o resgate de mais um corpo dos escombros do edifício Andrea, que desabou na última terça-feira, em Fortaleza. A vítima é uma mulher ainda não identificada. Com isso, subiu para seis o número de mortes já confirmadas pelas autoridades. Três das vítimas já foram identificadas. São elas Antônio Gildasio Holanda Silveira, de 60 anos; Frederick Santana dos Santos, de 30 anos; e Izaura Marques Menezes, de 81 anos. As equipes de busca continuam tentando localizar cinco pessoas que, segundo parentes, estavam no interior do prédio no momento do acidente. Cerca de 250 bombeiros estão trabalhando no resgate das vítimas - operação na qual estão sendo empregados cinco cães farejadores, além de equipamentos como drones e uma plataforma mecânica. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do desabamento.