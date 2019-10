Manchas de óleo avançam em Salvador e chegam ao Farol da Barra

As machas de óleo continuam avançando pelo litoral de Salvador e, na manhã desta quinta-feira (17), chegaram às praias de Ondina e à região do Farol da Barra, no limite da entrada da baía de Todos-os-Santos. Pequenas pelotas de óleo foram identificadas nas duas praias, que ficam em regiões de grande interesse turístico e junto a um dos principais circuitos do Carnaval.

Com o avanço das manchas, chega a 11 o número de regiões do litoral de Salvador já atingidas pelo óleo, abrangendo toda a faixa da orla atlântica. Outras praias que já haviam sido atingidas receberam uma maior quantidade de óleo na manhã desta quinta. Foi o caso das praias de Stella Maris e praia da Pedra do Sal, em Itapuã.

"Estamos preocupados com essas duas áreas, pois o óleo chegou em uma textura mais líquida e está concentrado no meio das pedras, o que dificulta o trabalho de coleta", afirma o secretário municipal da Casa Civil, Luiz Carreira. Ele diz que é necessária uma ação rápida para evitar que os sedimentos voltem ao mar com o avanço da maré durante a tarde.

Animais dessas áreas têm sido atingidos. Na manhã desta quinta, um grupo de voluntários encontrou uma ave coberta de óleo na praia da Pedra do Sal. O animal foi socorrido e levado para ser higienizado e tratado na sede do Inema, órgão ambiental da Bahia.

Ao todo, 405 agentes da Limpurb, empresa municipal de limpeza urbana, estão atuando na retirada do óleo. Grupos de voluntários também tem ajudado na coleta do material. Até a manhã desta quinta, foram retiradas das praias de Salvador 26 toneladas de óleo. Somente na quarta-feira, foram 22 toneladas em apenas oito horas.

Os primeiros vestígios de óleo começaram a chegar a Salvador na terça-feira (10), mas até então em pequenas quantidades. Antes desta quinta-feira, haviam sido recolhidos apenas 37 quilos do óleo.

Em todo o Nordeste, há ao menos 178 locais de 72 municípios em nove estados atingidos pelas manchas de óleo.

Folhapress