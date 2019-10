Assalto no Aeroporto Internacional de Viracopos deixa dois seguranças baleados

Um assalto a uma transportadora de valores no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), deixou dois seguranças baleados na manhã desta quinta-feira (17), segundo dados da Polícia Federal. Até agora, não há informações sobre o estado de saúde dos baleados, nem para qual hospital eles foram levados.

Por conta do assalto, ambos os sentidos da Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Campinas, interior de São Paulo, foram fechados. Ao menos dois caminhões foram incendiados para fechar a rodovia. No momento, a estrada no sentido Campinas já foi liberada e no sentido Indaiatuba permanece bloqueada.

Agência Brasil