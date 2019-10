Prefeitura busca R$ 130 milhões para recuperar vias

Em regime de urgência, o Executivo protocolou ontem, na Câmara de Vereadores, projeto de lei para contratar financiamento de R$ 130 milhões para obras de requalificação viária estrutural e funcional de ruas e avenidas da cidade. A operação de crédito é da Caixa Econômica Federal. Também tramita no Legislativo projeto de lei que busca autorização para contratar R$ 50 milhões do Banco do Brasil para melhorias nas vias.