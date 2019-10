Bombeiros retiram terceiro corpo de prédio

A terceira morte ocorrida no desabamento do Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, em For-taleza, no Ceará, foi confirmada no final da tarde de ontem. Outras nove pessoas foram resgata-das com vida dos escombros do prédio de sete andares, que foi abaixo por volta das 10h30min de terça-feira. Sete pessoas continuam desaparecidas.

A primeira vítima fatal da tragédia foi identificada como Frederick Santana dos Santos, de 30 anos. Segundo o comandante de Corpo de Bombeiros, Coronel Luís Eduardo Soares de Holanda, o homem estava trabalhando dentro do mercadinho ao lado do prédio, que acabou atingido por escombros. As outras duas vítimas ainda não foram identificadas.

Frederick estava descarregando um caminhão de água, quando houve o desabamento. Antônio Gomes Marcelino, 34 anos, o outro entregador que descarregava o mesmo caminhão, saiu do mercadinho a tempo e sobreviveu.

O coronel Holanda, que comanda os grupos de resgate, disse que 130 homens da corporação se revezam nas buscas, além de voluntários. As equipes contam com a ajuda de um drone, com sensor térmico, e de cães farejadores no trabalho de localização de pessoas com vida. O drone sobrevoa os escombros para identificar áreas de calor, que mostram possíveis vítimas.