Três pessoas foram resgatadas após prédio desabar em Fortaleza

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um prédio residencial desabou em Fortaleza, no Ceará, na manhã desta terça-feira (15). Uma morte foi confirmada, segundo o Corpo de Bombeiros, e três pessoas foram resgatadas. De acordo com os bombeiros, de 10 a 15 pessoas podem estar sob os escombros.

Além da pessoa que morreu - cujo nome não foi revelado -, os sobreviventes foram levados ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Vizinhos relataram que viram algumas pessoas deixando o local correndo após o desabamento, que ocorreu por volta das 10h30.

O edifício, de sete andares, está localizado entre as ruas Tibúrcio Cavalcanti e Tomás Acioli, no bairro Dionísio Torres, zona nobre da capital cearense. Um estabelecimento comercial ao lado foi atingido pelos escombros, além de carros e um caminhão que estavam na rua -um homem que ficou preso no mercadinho atingido foi resgatado e encaminhado a um hospital.

As ruas no entorno foram bloqueadas pela polícia. O Corpo de Bombeiros pediu para que vizinhos deixassem seus imóveis, devido aos riscos de explosão por conta de vazamento de gás e de choque dos fios de energia elétrica.

Helicópteros foram levados para a região para deslocamento mais rápido de outros moradores feridos, assim como ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda não há informação do que pode ter causado a queda do prédio, que fica a três quilômetros da praia de Iracema, um dos tradicionais pontos turísticos da capital cearense.

Folhapress