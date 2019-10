Confira as notícias que bombaram na semana

A semana terminou e você perdeu os fatos que mais geraram interesse nos leitores? Ou os assuntos que você não pode virar a semana e começar uma nova sem saber?

O site do Jornal do Comércio estreia o JC Te Lembra , serviço rápido de informação para fazer a atualização em 60 segundos. Além do TOP 5 da semana, que já é rotina veicular toda a sexta-feira, o conteúdo traz dicas de informações que têm a ver com a vida das pessoas.

O que bombou na semana:

A economia mandou alguns alertas, na reta final do ano. Quatro indicadores vieram negativos.

Porto Alegre teve deflação (queda de preços) seguindo o quadro nacional. O comportamento dos preços, que parece bom numa primeira olhada, pode ser efeito de problemas em áreas como a renda das famílias.

comércio e A atividade setorial registrou queda tripla - indústria serviços . Os números do IBGE indicando recuo acendem a luz amarela de que o segundo semestre, que costuma ser de maior aquecimento da economia, está com a mão no freio.

política, a semana teve o governador Eduardo Leite apresentando Na, a semana teve o governador Eduardo Leite apresentando mudanças na carreira dos servidores

E, a menos de um ano das eleições de 2020 para prefeitos e vereadores, pesquisa eleitoral indica os nomes que aparecem com maior acolhida na mente dos eleitores na disputa na Capital. Vai a dica: uma mulher aparece na primeira posição.

