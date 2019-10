Após anunciar conclusão de trincheira da Ceará, prefeitura corrige informação

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A chamada no site da prefeitura de Porto Alegre era alvissareira: "Obra da Trincheira da Ceará será concluída neste fim de semana".Mas o título não passou de empolgação do editor da página. Não se tratava da conclusão de uma das obras herdadas da Copa do Mundo de 2014, que teve início em 2013. Portanto, a conclusão ocorre seis anos depois.

Não vai ser neste fim de semana que a espera vai terminar. No texto da nota, que depois teve o título corrigido para "Pavimentação da Trincheira da Ceará será concluída neste sábado", fica mais claro o que será finalizado no fim de semana. A previsão da prefeitura é de concluir até o fim de outubro. A obra chegou a 98,5% de execução.

Segundo a nota, a "empresa responsável pelos trabalhos finalizará a pavimentação em concreto e asfalto, com aplicação da última camada asfáltica da entrada da passagem de nível". Com isso, a avenida Zaida Jarros terá bloqueio parcial de trânsito em uma de suas duas faixas, no sentido Interior-Capital, a partir da madrugada deste sábado (12). A liberação está prevista para ocorrer até o meio-dia.

Motoristas que chegarem a Porto Alegre pela BR-116 pela manhã devem utilizar as avenidas Castelo Branco e Assis Brasil.

Depois das obras de pavimentação, serão iniciadas a sinalização e iluminação na área interna e a pintura nas paredes. Também falta montar os equipamentos na Casa de Bombas, que terá operação automatizada. "A finalização desse processo está sendo minuciosamente avaliada pelos técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae)”, informa o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), Marcelo Gazen.

Serão instaladas ainda telas nas paredes da trincheira para proteção contra vandalismo e deposição de materiais que possam entupir a canalização de drenagem.

Com valor inicial projetado de R$ 29,5 milhões, a obra atualmente tem investimento de R$ 39,37 milhões. A obra foi retomada em março de 2018. A trincheira tem 300 metros de extensão, largura aproximada de 9,50 metros e contém três faixas viárias.