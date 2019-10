Morre arquiteto Moacyr Moojen, que projetou revitalização do Araújo Vianna

O arquiteto e urbanista Moacyr Moojen Marques, autor do projeto de revitalização do Auditório Araújo Vianna, morreu nesta sexta-feira (11) em Porto Alegre. O auditório foi reaberto em 2012. A informação é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado (CAU). O velório ocorre durante a tarde na capela 7 do Cemitério Ecumênico João XXIII, na Capital.

Arquiteto formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em 1957, e urbanista pela mesma universidade em 1960, Moojen chegou ser professor de Urbanismo e Arquitetura Paisagista entre 1968 e 1978 na Ufrgs e atuou na área na prefeitura da Capital de 1958 a 1987.

Moojen fez o projeto arquitetônico do Araújo Vianna, um dos principais palco de shows na Capital. Foto: Marcelo G. Ribeiro/JC

“Lamentamos muito a perda do Moacyr, um nome fundamental no planejamento urbano de Porto Alegre e um dos grandes mestres de nossa profissão. Eu mesmo o considerava um de meus mentores, pois ele foi muito importante na minha escolha pelo Urbanismo como campo de atuação profissional. Esta é uma grande perda a todos os profissionais de Arquitetura e Urbanismo”, registrou o presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva, em nota no site do conselho.

Moojen fundou o escritório Moojen e Marques Arquitetos Associados (MooMAA) em 1960 e a Equipe e Arquitetos em 1962. Em 1987, Moojen recebeu a Medalha da Cidade de Porto Alegre, e, dez anos dois, o título de Cidadão Emérito da Capital. Em 2000, ele foi eleito Arquiteto do Ano pelo Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (Saergs).