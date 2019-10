Porto Alegre terá 'doação de ar' e alerta sobre doenças respiratórias

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Porto Alegre vai ser palco neste fim de semana da segunda etapa da campanha RespirAção, com foco na saúde pulmonar. Neste sábado (12) e domingo (13), atividades gratuitas com uma simbólica ‘doação de ar’ , para encher um pulmão inflável gigante vão ocupar o Parque Marinha do Brasil, na orla da Capital.

O circuito terá bicicletas estacionárias, conectadas a um gerador, nas quais os participantes poderão pedalar e, ao mesmo tempo, colaborar, simbolicamente, “doando ar” para encher um pulmão inflável de quatro metros de altura instalado no local da ação. Yoga, pilates e alongamentos acompanhados por profissionais especializados estarão disponíveis ao longo do dia.

No sábado, das 10h às 15h, será oferecido um teste gratuito de espirometria, que permite o registro de vários volumes e dos fluxos de ar. As atividades vão das 9h às 17h.

O projeto chega a Porto Alegre após passar pelo Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em 14 e 15 de setembro, quando atraiu cerca de 2,5 mil pessoas que ‘doaram’ mais de 38 mil litros de ar.

Um dos focos é alertar para a necessidade de fazer um diagnóstico preciso e precoce das doenças respiratórias. A falta de ar é um dos principais sintomas de doenças crônicas, como a Doença Pulmonar Respiratória Crônica (DPOC), popularmente conhecida como enfisema pulmonar ou bronquite crônica, com alta prevalência na população brasileira, e a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), considerada rara e que acomete principalmente pessoas com mais de 60 anos.

A campanha é uma iniciativa do laboratório Boehringer Ingelheim, com apoio da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT) e da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do RS (SPTRS).