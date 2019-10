Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 30 milhões

As seis dezenas do Concurso 2.196 da Mega-Sena, sorteadas hoje (9), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na segunda-feira (14), está estimado em R$ 30 milhões. Nesta semana, excepcionalmene, não haverá sorteio no sábado em função do feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro. Na próxima semana haverá três concursos: na segunda, quarta (16) e sábado (19).