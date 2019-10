Área Azul no entorno do shopping Praia de Belas entra em operação no dia 14 de outubro

As novas vagas da Área Azul digital na região do shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, entram em operação no dia 14 de outubro. Ao todo, serão sete terminais e 144 vagas nas ruas Baronesa do Gravataí e Marcílio Dias e nas avenidas Ganzo e Bastian.

De acordo com a prefeitura, o início das operações foi prorrogado em uma semana devido às chuvas intensas registradas nos últimos dias. Com a ampliação, o estacionamento rotativo na Capital passa a contar com 4469 vagas.

A Área Azul funciona das 8h às 19h em dias úteis e aos sábados das 8h às 13h. A empresa Zona Azul Brasil já iniciou a divulgação do início da operação na região.