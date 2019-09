Lya Luft tem alta e deixa hospital em Porto Alegre

A escritora Lya Luft recebeu alta na manhã deste domingo (29) do Hospital Moinhos de Vento. Por volta das 10h, Lya deixou a instituição para voltar para casa, após quatro dias de internação.

Ela deu entrada no Moinhos de Vento na madrugada da última quarta-feira (25), com fortes dores no peito. Os médicos diagnosticaram que a escritora havia sofrido um infarto agudo no miocárdio. Lya foi submetida a uma angioplastia de urgência com implante de stent.

Na sexta-feira (27), boletim médico indicou que a escritora havia deixado o Centro de Terapia Intensiva (CTI), sendo transferida para um quarto. O cardiologista André Mânica, que assinou o boletim, informou que a recuperação de Lya evoluía "muito bem".

A escritora gaúcha é autora de livros como As parceiras e A asa esquerda do anjo. Ela começou escrevendo poesias e depois enveredou pela ficção. Atualmente, mantém uma coluna de crônicas na revista Veja.