Morre Sá de Siqueira, último integrante do Grupo dos Oito que fundou primeiro DTG no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul se despediu do último integrante ainda vivo do chamado Grupo dos Oito, que foi precursor da criação dos Centros de Tradição Gaúcha (CTGs). O médico veterinário e professor universitário Antonio João Sá de Siqueira, 91 anos, morreu nesse sábado (28) no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em decorrência de uma parada cardíaca, segundo a equipe médica que o acompanhava.

No fim do do dia, o corpo de "Siqueirinha", como se referiu o site do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) foi cremado, após últimas homenagens.

Siqueira havia sido internado na quinta-feira (26) no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O hospital informou que foi realizado "o procedimento de cateterismo, mas o paciente, com grave quadro isquêmico, não resistiu".

Antonio João Sá de Siqueira era Professor Emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), título conferido em 2017. Formado em Medicina Veterinária em 1951, Siqueira teve sua trajetória na academia relacionada ao ensino e ao desenvolvimento da Bioquímica. "Foi um mestre admirado pelos alunos e docentes da instituição", diz a nota.

O Grupo dos Oito participou da criação do Departamento de Tradições Gaúchas (DTG) no Colégio Júlio de Castilhos e, posteriormente, do CTG 35. Também fizeram parte daquele ato Fernando Machado Vieira, João Machado Vieira, Cilço Campos, Ciro Dias da Costa, Orlando Jorge Degrazzia e Cyro Dutra Ferreira. Paixão Côrtes foi o líder do grupo.

Na sessão em que recebeu o título da Ufrgs, o professor destacou: “A Universidade produz muita excelência e isso é consequência da construção de alunos, professores e amigos que fizeram parte da minha trajetória”.