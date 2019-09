Lya Luft tem boa recuperação após infarto, segundo boletim médico

A escritora Lya Luft, 81 anos, segue em observação no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Segundo boletim médico publicado nesta quinta-feira (26), seu quadro é estável e apresenta boa evolução. Ela passou por uma cirurgia de angioplastia de urgência após chegar no hospital, na quarta-feira (25) com dores no peito. A escritora sofreu um infarto agudo no miocárdio e foi submetida a um implante de stent com sucesso.