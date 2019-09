Porto Alegre sediará segunda Marcha Gaúcha pelo Clima neste domingo

Acontece neste domingo (29), em Porto Alegre, a 2ª edição da Marcha Gaúcha pelo Clima, parte da mobilização mundial Greve Geral pelo Clima, que vem acontecendo em mais de 185 países desde a última semana.

Organizada pela ONG Todavida em conjunto com a 350.org Brasil, movimento internacional contra o uso de combustíveis não renováveis, a manifestação ocorre na Redenção (Parque Farroupilha) e tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. Para o organizador da 350.org no país, Renan Andrade, "nunca se discutiu tanto as questões climáticas como hoje, porém faltam ações efetivas de quem realmente toma as decisões".

Entre as reivindicações, a macha pede o fim do projeto da Mina Guaíba, que poderá ser a maior mina de carvão a céu aberto da América Latina. "Os males do carvão, os desmontes das políticas públicas ambientais e as violações de direitos das comunidades tradicionais são pautas que estarão em evidência", defende Andrade.

Outros eventos em prol do meio ambiente estão previstos para a semana na Capital, como o Seminário sobre Mudanças Climáticas, na quinta (26), na Faculdade Factum (Largo João Amorim de Albuquerque, 60), a partir das 18h, e a segunda edição da manifestação pela Greve Climática Global, na sexta-feira (27), na Redenção. A primeira edição aconteceu na sexta (20) e reuniu milhares de pessoas no Parque, dando início à agenda de eventos sobre as mudanças climáticas.