Regulamentação quer aumentar segurança no uso de patinetes elétricas e bicicletas

A prefeitura de Porto Alegre formalizou, nesta segunda-feira (23), a regulamentação dos serviços privados de patinetes elétricas e bicicletas individuais na Capital. Durante a cerimônia de assinatura do decreto, que ocorreu no Paço Municipal, o prefeito Nelson Marchezan Jr. explicou as novidades para credenciamento de empresas e regras de uso pessoal do usuário.

Com as medidas, que devem entrar em vigor em cerca de 90 dias, os aparelhos passam a ter um limite de velocidade e não poderão mais ser deixados em quaisquer pontos das calçadas. As empresas que oferecem o serviço ainda deverão buscar formas de atender à população de poder aquisitivo mais baixo ou que vive em bairros afastados.

Desde fevereiro, o serviço operava em fase de testes em Porto Alegre, sendo oferecido em bairros como Bom Fim, Moinhos de Vento e Cidade Baixa.

Em calçadas, usuários de patinetes elétricas podem atingir até 6 km/h, velocidade aproximada de uma pessoa caminhando rapidamente. Em ciclovias e ciclofaixas, o limite para o aparelho sobe para 20 km/h. A utilização de bicicletas elétricas é restrita a ciclovias e ciclofaixas, com velocidade máxima de 25 km/h. A sinalização deverá ser feita pelas operadoras do serviço, que também terão a responsabilidade de promover iniciativas permanentes de educação aos usuários.

Não será mais possível estacionar os equipamentos em áreas de passagem de pedestres ou entradas de imóveis. O estacionamento será restrito a áreas privadas, recuos prediais, faixas de serviço e paraciclos.

A regulamentação prevê ainda que, ao encaminhar o pedido de credenciamento, as empresas que oferecem os serviços informem de que maneira atenderão às pessoas que podem ter dificuldade de alcance aos equipamentos por morarem em bairros mais afastados ou por questões financeiras.

"É um projeto social para favorecer as pessoas mais humildes a terem acesso a essa alternativa de mobilidade, que é também de lazer, de realização pessoal e de humanização da cidade”, afirmou o prefeito Nelson Marchezan Jr.

De acordo com o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Fabio Berwanger Juliano, um longo período de testes foi realizado para que não fossem repetidos os erros de outras legislações. Segundo o gerente de Desenvolvimento e Inovação da EPTC, Augusto Langer, o decreto é inspirado pelas versões de Fortaleza, Florianópolis e Vitória. O grande diferencial da regulamentação de Porto Alegre é o oferecimento de vagas em via pública. Cada empresa operadora deve solicitar uma vaga, que será avaliada de acordo com as normas de estacionamento.

Atualmente há quatro empresas de transporte individual atuantes em Porto Alegre: Yellow, Grin, BikePoa e Moove. Para continuarem a fornecer serviços na capital gaúcha, as instituições deverão realizar um credenciamento por meio de um formulário simples, em que são necessárias a descrição de serviços e equipamentos, além da devida documentação. Empresas de qualquer porte podem realizar o registro.

Empresas deverão incluir o regulamento de forma clara nos aplicativos e plataformas, para ciência do usuário. Canais de contato serão obrigatórios, e o recolhimento dos equipamentos deverá ser realizado em até 4 horas após o estacionamento. A instituição credenciada também precisará fornecer equipamentos em boas condições de uso, promover a utilização de capacetes e concordar com o compartilhamento de dados.