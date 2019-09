Emissão de carteirinhas de estudantes é normalizada na Ufrgs

Depois de quase um mês sem funcionar, a emissão de carteirinhas para alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) voltou ao normal, e os estudantes que estavam sem o documento já podem fazer a requisição, na Central de Identificação, no Anexo 1 da Reitoria, no Campus Centro.

A emissão havia sido interrompida em 9 de agosto e voltou à regularidade no último dia 2 de setembro. À época, a Ufrgs informou que a produção dos documentos havia sido paralisada em razão do fim do estoque do material para sua confecção, devido ao contingenciamento de repasses.

Cerca de dois mil estudantes que ingressaram neste semestre foram afetados pela interrupção do serviço, uma vez que a carteirinha é utilizada para acesso a prédios e mesmo para fazer empréstimos nas bibliotecas.

A Ufrgs informou que o último repasse de recursos feito pelo Ministério da Educação aconteceu no dia 3 de setembro.