Primavera será marcada por poucas chuvas e temperaturas altas

A primavera começou oficialmente na madrugada de hoje. Desde às 4h50min (horário de Brasília), os avessos ao inverno já podem comemorar a chegada da estação mais bonita do ano. O período, que se estende até 22 de dezembro, será marcado pelo baixo índice de chuvas e altas temperaturas no País. "Apesar do fenômeno El Niño ter se desconfigurado e a estação ser marcada pela neutralidade climática, estamos longe de caminharmos para a regularização das chuvas", disse Graziela Gonçalves, meteorologista da Climatempo.

Neste fim de mês e em outubro, as chuvas mais significativas ficarão concentradas no Sul do País. Já em relação às temperaturas, outubro terá registro de marcas acima da média, mas sem apresentar longos períodos com extremos.

Em novembro, a situação de irregularidade de chuvas persiste, porém já será normal uma maior entrada de umidade. O calor também deve prevalecer.

Em dezembro, as temperaturas ficam altas na maior parte das regiões, mais uma vez acima da média. Apenas no Sul do Brasil, devido a maior frequência de chuvas, ficará abaixo da média.

Hoje, a temperatura no Estado deve oscilar entre 20C e 250C. Em Porto Alegre, a previsão é de mínima de 90C e máxima de 210C.