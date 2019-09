Viúva que invadiu casa para salvar cachorro em Florianópolis é absolvida

A 3.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a absolvição de uma viúva carioca acusada de furto qualificado. No dia 12 de dezembro de 2012, ela invadiu uma casa no Abraão, parte continental de Florianópolis, e resgatou um cachorro da raça American Staffordshire, que vivia ali aparentemente abandonado. As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação do TJ de SC.