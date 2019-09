Detran gaúcho terá escola sobre educação no trânsito

Em alusão à Semana Nacional do Trânsito, iniciada nesta quarta-feira, o governo do Estado anunciou a criação da Escola Pública de Trânsito, em Porto Alegre. A instituição de ensino funcionará a partir de março de 2020 como uma escola normal, em ano letivo, e oferecerá um currículo exclusivo sobre educação no trânsito a estudantes de todas as idades.

Ainda não está definido onde a escola será implantada, mas possivelmente será em uma área de propriedade do Estado na rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) tampouco detalha como será o currículo e se as aulas serão teóricas ou práticas.

Além das aulas presenciais na escola, haverá lições a distância, para o Interior. Também haverá uma unidade móvel que oferecerá as aulas em municípios do Interior - a "Ônibas", um ônibus com cílios gigantes que caracterizam o sexo feminino, conhecidamente mais prudente no trânsito do que o masculino. "O comportamento da mulher no volante sofre com estigmas, mas, na verdade, elas se comportam muito melhor no trânsito. A Ônibas levará a todos os cantos do Estado a educação no trânsito", enfatiza o governador Eduardo Leite. Cerca de 91% dos acidentes com morte ou lesões graves envolvem homens na direção.

Segundo a diretora institucional do Detran-RS, Diza Gonzaga, o projeto da Escola Pública de Trânsito está sendo trabalhado há cinco meses. Os professores serão colaboradores do departamento. O público-alvo principal são as crianças, que serão acessadas a partir de escolas de Educação Infantil, mas também adolescentes, universitários e mesmo adultos, por meio de parcerias com as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (Cipas) de empresas e prefeituras, especialmente as com índices altos de violência no trânsito.

"Temos que ter fiscalização eficiente, punição exemplar, melhorar nossa malha viária, mas é na educação que vamos mudar a cultura da violência nas estradas", salienta Diza. Para a diretora institucional do Detran-RS e fundadora da ONG Vida Urgente, de prevenção a acidentes de trânsito, não se trata de educação através de ações pontuais, e sim por meio de um processo permanente feito por uma escola que possui um currículo exclusivo sobre o assunto o ano inteiro.

Aproveitando ainda as atenções à Semana Nacional de Trânsito, o Detran-RS lançou o movimento "Empatia no trânsito - você no lugar do outro". O projeto levará aos meios de comunicação e às redes sociais uma campanha sobre a importância de se colocar no lugar do outro no trânsito, seja circulando a pé, de bicicleta, skate, moto, carro, ônibus ou caminhão.