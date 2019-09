Prefeitura habilita empresa que venceu concorrência para relógios de rua de Porto Alegre

O último passo para abrir caminho para instalação de novos relógios de rua em Porto Alegre foi dado nesta semana. A prefeitura da Capital informou nesta terça-feira (17) que habilitou a empresa Brasil Outdoor , que integra a norte-americana Clear Channel, maior companhia de mídia externa do mundo, para instalar os equipamentos. A documentação foi aprovada.

A primeira tarefa será apresentar o protótipo do relógio de rua, que será colocado no Paço Municipal, no Centro Histórico da Capital, em novembro. O protótipo ficará dez dias para aprovação do material. Depois disso, a Brasil Outdoor estará liberada para colocar os 168 relógios eletrônicos digitais. A previsão é que a instalação comece até dezembro. A empresa tem 24 meses para completar a colocação.

> Navegue pelo mapa para saber onde serão instalados os 168 relógios de rua:

A Brasil Outdoor administra o mobiliário urbano de cidades como Londres, Paris, Roma, Milão, Madri, Washington e, no Brasil, Rio de Janeiro e Curitiba. A vencedora da licitação fez proposta de R$ 81,7 milhões, 11 vezes acima do lance mínimo, de R$ 7 milhões, colocado pela prefeitura. Quatro empresas concorreram no certame.

Os relógios mostrarão hora e temperatura, terão câmeras de segurança, medidores de radiação solar e painel de mensagens ao cidadão e wi-fi gratuito para uso das pessoas.