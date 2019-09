Trensurb opera com atrasos após problema em trem na estação Niterói

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Parte da operação da Trensurb foi interrompida na manhã desta terça-feira (17), após um dos carros apresentar problemas na Estação Niterói, em Canoas, na Região Metropolitana da Capital. Todos os trens que circulam de Porto Alegre em direção a Novo Hamburgo ficaram parados, aguardando a liberação da via.

Por volta das 9h, o trem que apresentou problemas foi retirado dos trilhos. A operação foi normalizada às 9h30min.

Entre as estações Aeroporto e Niterói, os trens operavam em via única para os dois sentidos. A velocidade foi reduzida em todo sistema, gerando atrasos na operação do serviço.