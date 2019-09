Morre jornalista Luiz Roese, que atuava na associação de vítimas da tragédia da Boate Kiss

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O jornalista Luiz Roese, que atuava como assessor de imprensa da Associação de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), morreu neste sábado (14) em Santa Maria. Roese teve uma parada cardíaca. O jornalista lutava havia alguns anos contra a esclerose múltipla e havia se mudado para a cidade para buscar tratamento e ficar mais perto de amigos.

Aos 44 anos, Roese teve uma trajetória com passagens pelos jornais A Razão, Diário de Santa Maria e Zero Hora, onde trabalhou pela última vez em redação. Após sair do jornal, amigos ajudaram a comprar um computador para que ele pudesse trabalhar.

No Facebook, amigos e familiares postaram mensagens destacando as qualidades de Roese e sua dedicação à profissão. "MORRE…um sujeito que respirava o jornalismo. Perdemos LUIZ ROESE!", escreveu o jornalista Claudemir Pereira.

"Meu imenso pesar, pela partida do nosso querido Luiz Roese! Amigo de luta! Nunca mediu esforços para estar conosco! Grande guerreiro, nos enfrentamentos das consequências da Esclerose Múltipla", postou Vanda Dacorso também na rede.

O velório será na capela dois do Hospital de Caridade. O sepultamento é neste domingo (14), às 10h, no cemitério ecumênico da cidade. Roese era casado com a jornalista Erenice de Oliveira.