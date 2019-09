Rio Grande do Sul teve 24,3% menos vítimas de homicídios até agosto

Os indicadores de criminalidade seguem em queda no Rio Grande do Sul. Dados divulgados nesta quinta-feira (11) referentes ao mês de agosto e ao acumulado dos oito primeiros meses do ano apontam que o Estado teve 40,3% menos vítimas de homicídios em agosto de 2019, em comparação com o mesmo mês de 2018 (de 196 para 117), e 24,3% menos vítimas de homicídio nos oito primeiros meses deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado (de 1.631 para 1.234).

Em Porto Alegre, a redução nos homicídios foi ainda maior do que a em nível estadual – enquanto houve 42 assassinatos em agosto de 2018, foram 16 em 2019 (-61,9%). A queda referente ao acumulado dos oito primeiros meses deste ano é menor, mas ainda significativa, passando de 398 assassinados entre janeiro e agosto do ano passado para 218 no mesmo período de 2019 (-45,2%).

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, ressalta que, em comparação com os oito primeiros meses de 2018, o ano de 2019 teve 397 mortes a menos, um dado a se comemorar, “pois a vida humana é o bem supremo”. Dentre os motivos para a tendência de queda na criminalidade, cita a integração gerada pelas reuniões mensais entre líderes locais, regionais e estaduais de segurança dos 18 municípios gaúchos mais violentos na Gestão de Estatística em Segurança (GESeg), modelo baseado no aplicado há 20 anos pela polícia de Nova Iorque, quando a cidade norte-americana reverteu suas altas taxas de criminalidade.

A quantidade de latrocínios (roubos seguidos de morte) entre janeiro e agosto no Estado também caiu em relação ao ano passado – os 66 ocorridos no período em 2018 caíram para 47 em 2019. Este é o menor número de latrocínios de janeiro a agosto desde 2009, quando houve 38 mortes desse tipo.

A menor redução entre as mortes violentas intencionais foi no número de feminicídios (homicídio de mulheres por motivos de gênero) – enquanto entre janeiro e agosto de 2018 houve 73, no mesmo período de 2019 houve 66, uma queda de 9,6%. O levantamento surge dois dias após a divulgação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou aumento de 40% nos feminicídios em 2018 no Estado, em comparação com 2017.

O vice-governador assegura que está sendo feito um estudo aprofundado sobre o aumento no índice de feminicídios e que, por enquanto, a percepção é de que o agravamento nesse indicador se deve à mudança na forma como a Polícia Civil registra esse tipo de ocorrência. “Antes de 2018, a polícia registrava tudo como homicídio e, no final do inquérito, quando concluía que era feminicídio, mudava o registro. A partir de 2018, começaram a fazer diferente: se a vítima era mulher, era feminicídio e, ao final da investigação, se era verificado que a morte não era em razão de gênero, voltava a ser considerado homicídio”, esclarece. Vieira Júnior afirma que o combate ao feminicídio ocorre principalmente na forma de prevenção, e não de policiamento e investigação, e que o tempo até que as ações de combate gerem resultado é maior do que em outros indicadores.

Governo nomeará mais servidores para órgãos de segurança

Durante reunião do GESeg nesta quinta-feira, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou que nomeará mais servidores aprovados em concurso público para diferentes órgãos de segurança pública. A promessa é que o cronograma de chamamento seja tornado público até o final de setembro.

Serão contemplados todos os órgãos de segurança, exceto o Instituto-Geral de Perícias (IGP), que está com as nomeações congeladas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) até que o Estado realize alterações na apuração das pontuações das provas aplicadas em 2017. Na quarta-feira, o Jornal do Comércio publicou reportagem que mostra que 59% dos cargos do IGP estavam vagos em abril – eram 1.037 vacâncias e 714 funções preenchidas.

Segundo o vice-governador, no momento o governo do Estado estuda internamente a viabilidade dos chamamentos. “Vivemos uma crise financeira que todos conhecem. Terminaremos de pagar os servidores em meados de outubro, então temos que ter muita responsabilidade”, defende. Ainda não há definição de quantos servidores serão chamados, mas haverá nomeação de efetivo para a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) e o Corpo de Bombeiros Militares.