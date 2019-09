Fiscalização apreende 3,5 toneladas de pescado sem procedência em Porto Alegre

Uma inspeção de rotina resultou na apreensão de 3,5 toneladas de pescado no começo da manhã desta quarta-feira (11) na área do Mercado Público em Porto Alegre. As irregularidades incluíam falta de procedência e problemas na rotulagem dos alimentos. Segundo a prefeitura, quase a totalidade da carga era de peixe fresco. Trezentos quilos eram de variedades congeladas.

Três caminhões foram fiscalizados ao chegarem no entorno do mercado, no Centro Histórico na Capital. Veterinários da Vigilância Sanitária, fiscais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e e agentes da Delegacia do Consumidor (Decon).

Um dos veículos de Rio Grande levava parte da carga sem procedência, que foi apreendida. Parte acabou sendo liberada para abastecer peixarias do Mercado Público.

Peixe fresco estava em caminhão com origem em Rio Grande. Foto: Polícia Civil

Outro caminhão era de São Lourenço do Sul e transportava carga sem rotulagem adequada. O terceiro veículo era de Itajaí, em Santa Catarina, e foi liberado após a fiscalização por não ter nenhuma irregularidade, segundo a SMDE.

O pescado apreendido foi encaminhado para descarte, sendo que 800 quilos serão usados para alimentação animal no Zoológico de Sapucaia do Sul. O restante foi destinado a uma fábrica de ração. O caminhão de Rio Grande foi encaminhado à Delegacia do Consumidor (Decon) para o flagrante. Os donos vão responder por crime de dano ao consumidor, previsto na Lei 8137.