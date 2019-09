Sem RUs, estudantes da UFSC entram em greve por tempo indeterminado

Os cortes no orçamento da educação promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL) resultaram na primeira Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) a decidir pela paralisação das atividades. Em assembleia geral realizada na tarde de terça-feira (10), os estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) optaram por começar uma greve geral, por tempo indeterminado, contra as restrições no orçamento. A falta de verbas já impede o funcionamento dos Restaurantes Universitários (RUs), item essencial para manter muitos estudantes no ensino.

Em nota, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) Luís Travassos informou que a escolha se deu “por ampla maioria”, e que em breve a entidade irá divulgar “a Carta de Deflagração da Greve, com todas as bandeiras de reinvidicação aprovadas em Assembleia Geral Estudantil”. Os grevistas defendem ainda uma paralisação nacional do setor. Durante a assembleia, também foi proposta como pauta a pressão contra o projeto Future-se, do governo federal.

As primeiras movimentações começaram na quinta-feira (15), quando 15 cursos da UFSC entraram em greve. Na segunda (9), o número já era 50.

A Associação dos Professores da UFSC (Apufsc) anunciou a convocação de uma assembleia geral da categoria para o próximo dia 16, quando irão debater a situação na universidade e colocar em regime de votação a adesão à greve. São 2,7 mil professores aptos a votar, e o resultado está previsto para quinta-feira (19).