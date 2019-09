Tradicional desfile de Sete de Setembro ocorre a partir das 10h de sábado em Porto Alegre

Ocorre neste sábado (7) o tradicional Desfile de Sete de Setembro em Porto Alegre. O evento tem início previsto para as 10h, na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, conhecida como Avenida Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com isso, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) deverá adiantar bloqueio da rua de lazer das 6h45min para as 5h. A concentração para as apresentações será na Padre Cacique, próximo ao Iberê Camargo. Por isso, diferente do que ocorre normalmente, a interrupção se estende do museu até a dispersão, na Edvaldo Pereira Paiva, pouco antes da Ipiranga.

Às 9h30min está marcada a revista do governador Eduardo Leite, acompanhado do Comandante Militar do Sul, General de Exército Antonio Geraldo Miotto. Às 9h45min correrão as honras militares e o hasteamento das bandeiras. O desfile começa logo após.

A EPTC informa que os motoristas que desejam se deslocar até a Zona Sul da Capital na manhã deste sábado podem acessar a avenida Padre Cacique e o desvio pela rua Taquari, até a rua Chuí, em frente ao BarraShoppingSul. A previsão é que o trecho esteja liberado no início da tarde.

O Desfile de Sete de Setembro deve contar com a participação de cerca de 4,5 mil pessoas, entre militares e civis, além de 200 viaturas - entre blindados do Exército e as viaturas leves da Marinha, Exército, Aeronáutica, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Empresa Pública de Transporte e Circulação e da Guarda Municipal.