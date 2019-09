Biblioteca Pública do Estado celebra 97 anos com programação especial

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O imponente prédio da Biblioteca Pública do Estado, localizado na rua Riachuelo, completa 97 anos neste sábado. A edificação foi concluída em 1913, com projeto do engenheiro Affonso Hebert. Para celebrar a data, durante o dia, diversas atividades receberão o público de portas abertas.

Das 10h às 18h, terá feira de troca de livros. A programação também contempla visitas guiadas, que acontecem das 14h às 16h, e contação de histórias para o público infantil, às 15h e às 17h. Os apreciadores de audiovisual poderão assistir ao vídeo com detalhes do trabalho executado durante o restauro dos pisos, fachada, aberturas e obras de contenção de infiltrações, estruturais e elétricas realizadas no local.