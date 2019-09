Polícia Civil combate grupo que extorquia comerciantes no Centro de Porto Alegre

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta sexta-feira (6) uma operação contra o crime organizado no Centro Histórico de Porto Alegre. O grupo criminoso, conhecido por atuar em outras regiões do Rio Grande do Sul, extorquia comerciantes do local, como vendedores ambulantes, flanelinhas e donos de farmácia, além de atuar no tráfico de drogas e no comércio ilegal de armas.