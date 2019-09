Prefeitura repassa atrasados a construtora de obra da trincheira da Ceará

A prefeitura de Porto Alegre pagou parte dos atrasados para a construtora que está fazendo a trincheira da avenida Ceará. A previsão é finalizar a obra, liberando o trânsito na entrada da Capital, até o fim de outubro. Foram pagos R$ 425,4 mil com recursos da Caixa Econômica federal, informou a prefeitura. Outros R$ 360 mil deverão ser quitados na próxima semana, até dia 10, com recursos do Banrisul.