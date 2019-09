Veja os horários especiais de comércio e serviços no feriado de 7 de Setembro

Apesar de cair em um sábado, o feriado da comemoração da Independência do Brasil, celebrado em todo o País neste 7 de setembro, terá horários especiais de funcionamento em lojas, shoppings e supermercados de Porto Alegre.

A data deve ser marcada pelo o tradicional Desfile de 7 de Setembro na Capital. O evento tem início previsto para as 10h, na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, e deve contar com a participação de cerca de 4,5 mil pessoas, entre militares e civis, além de 200 viaturas.

Apesar da previsão de chuva para o sábado - e alta nas temperaturas no domingo -, umas das opções de lazer para quem vai passar o fim de semana em Porto Alegre é a abertura oficial do Acampamento Farroupilha , no Parque da Harmonia. O evento tem participação de 350 entidades, entre piquetes, Centro de Tradições Gaúchas (CTGs) e Departamento de Tradições Gaúchas (DTGs), e será realizado até 22 de setembro.

Conforme o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital poderá funcionar normalmente na data, com o uso de funcionários mediante posse da Certidão de Abertura para Domingos e Feriados. O horário de funcionamento para o comércio de rua em Porto Alegre permanecerá normal e para as lojas de shopping, deve ser observado o horário estabelecido por cada empreendimento.

Os supermercados de Porto Alegre devem abrir normalmente, ficando a critério de cada rede fazer horários especiais.

As lojas dos shopping centers têm, em sua maioria, abertura opcional durante a tarde, enquanto a maior parte das praças de alimentação deve abrir em horário normal.

Os ônibus circulam com tabela de feriado (equivalente à de domingos). Táxis circulam com bandeira 2. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) atenderá a população pelo telefone 156 (24h) para informações sobre trânsito e transporte.

A Trensurb informa que os intervalos entre trens no feriado seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24 horas para atender à população. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192, ininterruptamente.