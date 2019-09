MP apreende 2,1 toneladas de produtos impróprios para consumo em Westfália

Uma operação força-tarefa do Programa Segurança Alimentar do Ministério Público (MP) apreendeu, na terça-feira (3), 2,1 toneladas de produtos impróprios para consumo e autuou dois estabelecimentos em Westfália, no Vale do Taquari, na região central do Rio Grande do Sul. A fábrica de biscoitos Konrad foi totalmente interditada “por apresentar péssimas condições de higiene.”