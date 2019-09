Leite encaminha projeto para doar área ao Inter em troca de reformas

O governo concluiu o projeto de lei (PL) para repassar uma área do Estado em Guaíba para a construção do novo centro de treinamentos do Sport Club Internacional. Como contrapartida, o clube deverá restaurar e equipar escolas estaduais na Região Metropolitana.

O PL foi assinado na manhã de ontem, no Palácio Piratini, pelo governador Eduardo Leite. Ele entregou o projeto ao líder do governo na Assembleia e proponente da proposta, deputado Frederico Antunes (PP), para ser protocolado em regime de urgência. O terreno de quase 90 hectares localizado junto à Estrada do Conde, na margem oposta do lago Guaíba, foi avaliado em R$ 16,6 milhões (valor atualizado em julho deste ano). Pelo acordo, o Inter investirá 20% do valor da área - ou seja, R$ 3,3 milhões - na melhoria de, no mínimo, quatro escolas - duas em Porto Alegre e duas em Guaíba - a serem indicadas pela Secretaria da Educação. Ao clube, caberá a elaboração, a contratação e a execução das obras de reformas, adequações e/ou ampliações, além de fornecer equipamentos para os estabelecimentos de ensino determinados.