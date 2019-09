Pucrs abre inscrição para bolsas integrais em Ciências da Computação voltadas a mulheres

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), junto à empresa da área de Tecnologia da Informação (TI) Poatek, está com inscrições abertas para duas bolsas integrais e bolsas-auxílio para mulheres que queiram fazer graduação na universidade, em Ciências da Computação. Conforme a Pucrs, a iniciativa tem o objetivo de aumentar o número de mulheres na área. As inscrições vão até o dia 22 de setembro.

Para concorrer, a renda da família da candidata deve ser de até 1,5 salário mínimo por pessoa (a renda familiar por pessoa é calculada somando-se a renda bruta dos componentes do grupo familiar e dividindo-se pelo número de pessoas que formam este grupo familiar).

Caso se enquadre no perfil, a candidata deve se inscrever por meio do portal da Pucrs , clicando em “Registrar meu interesse.” Depois, deve recolher o Histórico Escolar na instituição de ensino onde concluiu o Ensino Médio, o comprovante da nota do Enem, que pode ser acessado no site do Inep , uma carta de motivação de no máximo uma página dizendo o porquê de querer estudar Ciência da Computação e uma comprovação da formação da renda (de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família).

Todos os documentos devem ser digitalizados e mandados para o e-mail oportunidade@poatek.com para confirmar a inscrição.

Após o período de inscrições, o processo de seleção ainda contará com uma dinâmica em grupo, uma entrevista presencial e a aprovação no vestibular de verão da Pucrs, que será aplicado em 27 de outubro. O resultado da seleção, segundo a universidade, deverá sair em novembro.