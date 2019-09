Obras finais da ciclovia da avenida Ipiranga começam a ser executadas

Passados oito anos do início das trabalhos, a ciclovia da Ipiranga finalmente se encaminha para ter sua extensão completa. Iniciada em setembro de 2011, uma das mais antigas obras inacabadas de Porto Alegre, deverá ser concluída no primeiro semestre de 2020.

O trecho final da via, de 1,7 quilômetro, vai da avenida Salvador França (Terceira Perimetral) até a Lucas de Oliveira e será entregue à população como contrapartida do grupo Iguatemi pela expansão do shopping. Desde 2016, todas as extensões de ciclovias implantadas em Porto Alegre foram construídas por meio de compensação a projetos imobiliários realizados pelo setor empresarial.

A extensão total do espaço exclusivo para ciclistas é de 9,415 quilômetros, entre as avenidas Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) e Antônio de Carvalho. "Durante este governo, entregamos alguns trechos de ciclovias sem recursos do Tesouro Municipal, através de contrapartidas da iniciativa privada, mas, para o próximo ano, queremos ampliar o número de entregas com financiamentos próprios", afirmou o prefeito Nelson Marchezan Júnior no ato de início dos trabalhos.

"Este é um importante trecho, que vai unificar desde a orla do Guaíba até a Antônio de Carvalho, uma avenida propícia para esse tipo de via, sem interferir na mobilidade", reforçou Marchezan.Após o término das obras na avenida Ipiranga, Porto Alegre passará a contar com cerca de 50 quilômetros de ciclovias implantadas ou em execução.

O prefeito também assinou ontem o decreto que regulamenta a adoção de ciclovias por pessoas físicas e jurídicas na Capital. A modalidade de preservação de espaços públicos já vem sendo utilizada para rotatórias e canteiros de ruas e avenidas.