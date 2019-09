Moinhos de Vento contará com 136 novas vagas rotativas de estacionamento

Número de mortes no Estado é o menor em 12 anos

O Rio Grande do Sul registrou, no primeiro semestre deste ano, o menor número de mortes no trânsito desde 2007, quando o Detran-RS implementou a metodologia que contabiliza o número de vítimas que vêm a óbito até 30 dias pós acidente. De janeiro a junho, foram registradas 806 mortes, 7% a menos do que no mesmo período de 2018, com 865 vítimas fatais.