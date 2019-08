Prefeitura garante que paga dinheiro atrasado da obra da Ceará até quarta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Uma das obras herdadas da Copa do Mundo de 2014 com conclusão mais aguardada enfrenta um leve susto na reta final. A trincheira da avenida Ceará, que faz a ligação na saída de Porto Alegre para a Região Metropolitana - pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho -, é prometida para ser liberada em outubro. O pagamento da construtora sofreu atraso. Valores de julho ainda não foram pagos.

A prefeitura garantiu nessa sexta-feira (30) que pagará R$ 420 mil até a próxima quarta-feira (4). O dinheiro faz parte de empréstimo que o município contraiu na Caixa Econômica Federal justamente para poder completar cerca de de obras viárias. São R$ 120 milhões no total.

Em nota, a prefeitura informou que "houve um descompasso no repasse dos recursos do FGTS e na entrega de documentação complementar por parte do consórcio executor da Trincheira da Ceará ao município". O valor que falta ser quitado, entre parcela em atraso e para completar até a entrega, é de R$ 760 mil, que devem ser pagos nas próximas duas semanas. "A estimativa é que a entrega se mantenha até o fim de outubro", completa o município.