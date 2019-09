Prefeitura de Porto Alegre busca recursos para o viaduto Otávio Rocha

A prefeitura de Porto Alegre encaminhou ao Ministério da Justiça seis projetos que contemplam áreas como acessibilidade, direitos do consumidor, qualificação e proteção do turismo e recuperação do patrimônio histórico - o mais notório deles visa à revitalização do viaduto Otávio Rocha, na avenida Borges de Medeiros. Os projetos irão concorrer a recursos do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.