Jantar do Futuro explora como será a alimentação em 2050

No dia 10 de setembro, o Senac-RS, em parceria com a AnLab e o Cozinhe.me, apresenta na edição do Jantar do Futuro o tema O que você vai comer em 2050?. O evento vai oferecer aos participantes um cardápio preparado pelos cozinheiros Mamadou Sène, da Faculdade Senac Porto Alegre, Daniel Menezes, do DMZ Cozinha Criativa, Rogério Luce, do Basílic Gastronomia, e Vico Crocco, do Crocco Studio Design.

O objetivo do evento é proporcionar uma série de refeições que se encaixem em cenários possíveis para o futuro das gastronomia. Segundo a ONU, a estimativa é de que em 2050 a população mundial chegue a 9,6 bilhões. A entidade aponta que a forma que as pessoas se alimentam hoje "é insustentável", não sendo possível mantê-la no futuro.

O jantar ocorre a partir das 20h, em um local secreto localizado em Porto Alegre. A refeição será sensorial, explorando três possíveis cenários futuros. O primeiro cenário é o do Slow & Farm to Table e Hiperlocalismo, com consumo direto de produtos locais. A segunda realidade é a do Food Hacking, onde os chefs serão desafiados a "hackear" os alimentos e reproduzir uma receita compatível com o futuro. O terceiro e último cardápio coloca à prova quais alimentos os participantes levariam se tivessem que partir para outro planeta, e os chefs terão de escolher apenas três ingredientes para preparar uma refeição.