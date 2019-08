Leilão na bolsa de valores define nova gestora da iluminação pública de Porto Alegre

Hoje, às 10h, a prefeitura de Porto Alegre realiza o leilão na bolsa de valores (B3), em São Paulo, da parceria público-privada (PPP) para iluminação pública do município. A Capital é a primeira cidade brasileira a fazer um leilão de PPP em iluminação na sede da B3.

O leilão definirá a empresa vencedora da licitação, que vai gerir, pelos próximos 20 anos, todo o parque de iluminação pública de Porto Alegre, modernizando em 100% a rede. O valor do contrato previsto é de R$ 740 milhões, quantia máxima das contrapartidas públicas ao longo do período de concessão. Oito interessados estão credenciados, entre empresas ou consórcios.

A assinatura do contrato deve ser feita no próximo trimestre, e os serviços já começam a ser executados no início do ano que vem. "O edital prevê a troca dos mais de 100 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED, o que vai gerar economia estimada em cerca de 50%", destaca o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro.

Também está prevista a expansão dos serviços de iluminação. A prefeitura fica com o papel de gestora do contrato, avaliando a performance do concessionário.