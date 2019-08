Grupo Ambev irá assumir limpeza e manutenção da Praça Garibaldi, em Porto Alegre

A praça Garibaldi, localizada na esquina das avenidas Venâncio Aires e Érico Veríssimo, será "adotada" pelo Grupo Ambev. No termo de adoção, publicado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) nesta segunda-feira (26), a empresa assume o compromisso de limpeza diária da área, de 7.427 m², incluindo recolhimento de lixo e execução de roçadas para corte de grama e remoção de entulhos. O contrato tem validade de 12 meses.

Em contrapartida, a Ambev poderá instalar no local um conjunto de placas de sinalização visual, de natureza institucional, sem exploração comercial.

Em nota, a prefeitura de Porto Alegre informou que a origem da Praça Garibaldi vem da compra do terreno pelo município em 1873, que seria destinado a um loteamento. Na época, a praça - que se chamava Concórdia - tinha seu limite no antigo Arroio Dilúvio. Ao longo das décadas, serviu como ponto de comércio de peixes, que chegavam pela via fluvial. Em 1907, em comemoração ao centenário de Giuseppe Garibaldi, foi renomeada. A estátua, no entanto, chegou apenas em 1913.

Hoje, a praça serve de espaço para promoção de eventos culturais, como shows, festas juninas e feiras.

Vigente desde 1986, o programa Adote Uma Praça conta com 71 praças e três parques. A prefeitura informa que a parceria gera economia de R$ 2,2 milhões anuais aos cofres públicos