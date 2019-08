Incorporação de serviços pluviais ao Dmae faz 100 dias

O convênio de integração operacional da Coordenação de Águas Pluviais (CAP) ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre completou 100 dias neste mês. A novidade é que 100% da tarifa paga pela coleta de esgoto pela rede mista está garantida para aplicação exclusiva de contratos e serviços de drenagem. Até então, a taxa era arrecadada e entrava no caixa único da prefeitura, sendo utilizada para pagar outras despesas e não apenas os contratos de manutenção das redes pluviais.

Conforme o secretário municipal de serviços urbanos, Ramiro Rosário, a garantia do recurso da tarifa 3, embora pareça algo distante da compreensão do cidadão, significa melhorias reais no cotidiano da cidade. Entre elas, o aumento das equipes e equipamentos que atuam na limpeza de bocas de lobo e drenagem de arroios, por exemplo. Conforme o secretário, com a tarifa cumprindo seu objetivo principal, pelo menos R$ 31 milhões serão destinados para esses serviços ainda em 2019.